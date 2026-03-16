DAX aktuell: DAX zeigt sich am Mittag fester

Am Montag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 23 511,31 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,004 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,142 Prozent fester bei 23 480,50 Punkten, nach 23 447,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 511,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 334,97 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 24 800,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 076,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der DAX mit 22 986,82 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,19 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 6,69 Prozent auf 31,57 EUR), Bayer (+ 3,48 Prozent auf 39,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,14 Prozent auf 164,45 EUR), Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 146,30 EUR) und Rheinmetall (+ 1,57 Prozent auf 1 617,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-2,51 Prozent auf 69,80 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 23,13 EUR), Beiersdorf (-1,15 Prozent auf 77,54 EUR), Brenntag SE (-1,14 Prozent auf 48,64 EUR) und BMW (-1,13 Prozent auf 80,38 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 466 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 194,328 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at