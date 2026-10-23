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DAX-Performance 23.10.2026 09:28:57

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 25 272,44 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,182 Prozent auf 25 325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 25 371,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 251,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 329,32 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,05 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, notierte der DAX bei 25 410,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24 763,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 207,79 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,99 Prozent zu Buche. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 1,83 Prozent auf 50,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 123,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,96 Prozent auf 146,80 EUR), HOCHTIEF (+ 0,73 Prozent auf 359,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,72 Prozent auf 16,71 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-2,43 Prozent auf 324,70 EUR), SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 155,65 EUR) und Continental (-1,64 Prozent auf 65,98 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 449 720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 235,565 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
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HOCHTIEF AG 354,80 0,45% HOCHTIEF AG
Infineon AG 48,42 -2,44% Infineon AG
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Siemens Energy AG 117,78 -3,36% Siemens Energy AG
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