DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Freitag sinkt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 15 405,04 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,579 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,162 Prozent schwächer bei 15 400,09 Punkten, nach 15 425,03 Punkten am Vortag.

Bei 15 405,72 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 384,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,73 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 13.09.2023, mit 15 654,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 141,03 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2022, den Stand von 12 355,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 9,49 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Zalando (+ 1,42 Prozent auf 22,09 EUR), Daimler Truck (+ 1,05 Prozent auf 31,85 EUR), EON SE (+ 0,92) Prozent auf 10,96 EUR), BASF (+ 0,78 Prozent auf 42,47 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,71 Prozent auf 170,35 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Sartorius vz (-9,05 Prozent auf 292,40 EUR), Merck (-3,54 Prozent auf 149,75 EUR), Siemens Energy (-2,00 Prozent auf 11,76 EUR), QIAGEN (-1,91 Prozent auf 36,88 EUR) und Siemens Healthineers (-1,44 Prozent auf 47,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 346 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 146,025 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at