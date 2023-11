DAX aktuell: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der DAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 15 229,60 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,542 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,390 Prozent auf 15 093,48 Punkte an der Kurstafel, nach 15 152,64 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 287,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 086,41 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,068 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 229,77 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 08.08.2023, einen Wert von 15 774,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der DAX einen Wert von 13 688,75 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,25 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 976,44 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 4,08 Prozent auf 64,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,87 Prozent auf 38,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,47 Prozent auf 68,96 EUR), Fresenius SE (+ 2,18 Prozent auf 25,73 EUR) und Symrise (+ 1,66 Prozent auf 95,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-3,52 Prozent auf 21,91 EUR), Siemens Energy (-2,34 Prozent auf 9,11 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,77 Prozent auf 23,29 EUR), RWE (-1,40 Prozent auf 35,96 EUR) und adidas (-1,31 Prozent auf 169,62 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 36 525 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 150,564 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

