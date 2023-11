DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind

Schlussendlich gewann der DAX im XETRA-Handel 1,76 Prozent auf 15 614,43 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,554 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,089 Prozent höher bei 15 358,59 Punkten in den Handel, nach 15 345,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 337,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 632,44 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 186,66 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 14.08.2023, einen Wert von 15 904,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, stand der DAX bei 14 313,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 10,98 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Zalando (+ 10,58 Prozent auf 23,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 8,25 Prozent auf 25,18 EUR), Sartorius vz (+ 8,03) Prozent auf 266,50 EUR), Continental (+ 6,40 Prozent auf 68,12 EUR) und adidas (+ 5,26 Prozent auf 179,02 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-1,35 Prozent auf 278,70 EUR), Commerzbank (-1,23 Prozent auf 10,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,44 Prozent auf 21,55 EUR), Hannover Rück (-0,34 Prozent auf 204,90 EUR) und MTU Aero Engines (-0,27 Prozent auf 183,55 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 17 805 217 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 157,746 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

