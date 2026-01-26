DAX aktuell: DAX zum Handelsstart im Minus

Der DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag fällt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 24 895,37 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,135 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 24 890,30 Punkte an der Kurstafel, nach 24 900,71 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 877,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 904,19 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 24 340,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Wert von 21 394,93 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,45 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 349,54 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,47 Prozent auf 35,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 33,24 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 17,13 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 239,20 EUR) und adidas (+ 0,80 Prozent auf 144,90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Airbus SE (-1,38 Prozent auf 203,85 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR), Daimler Truck (-1,09 Prozent auf 40,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 104,70 EUR) und Fresenius SE (-0,70 Prozent auf 48,03 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 357 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,350 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at