DAX aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,48 Prozent auf 14 671,38 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,518 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,32 Prozent auf 14 696,22 Punkte an der Kurstafel, nach 14 892,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 701,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 666,23 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1,02 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, notierte der DAX bei 15 255,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 131,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, bewegte sich der DAX bei 13 195,81 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,28 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 276,80 EUR), EON SE (-0,09 Prozent auf 11,09 EUR), RWE (-0,17 Prozent auf 35,25 EUR), Henkel vz (-0,21 Prozent auf 67,84 EUR) und Covestro (-0,25 Prozent auf 48,63 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,56 Prozent auf 57,97 EUR), Siemens Energy (-3,57 Prozent auf 10,27 EUR), BMW (-3,49 Prozent auf 88,19 EUR), Porsche (-3,17 Prozent auf 83,78 EUR) und Zalando (-2,94 Prozent auf 21,16 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 1 491 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 147,101 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at