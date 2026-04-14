DAX aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im DAX

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,99 Prozent höher bei 23 978,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,024 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,891 Prozent auf 23 953,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 742,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 011,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 948,58 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23 447,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der DAX noch bei 25 286,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20 954,83 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,29 Prozent abwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 2,30 Prozent auf 233,95 EUR), Continental (+ 2,23 Prozent auf 65,06 EUR), Vonovia SE (+ 1,95 Prozent auf 23,54 EUR), Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 169,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 55,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-0,72 Prozent auf 21,95 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 273,40 EUR), Henkel vz (-0,03 Prozent auf 65,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,12 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 554,20 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 546 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 174,902 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at