DAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 25 125,46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,079 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,148 Prozent auf 25 081,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 118,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 071,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 138,40 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,66 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Wert von 24 195,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bewegte sich der DAX bei 23 803,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 456,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,39 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,33 Prozent auf 51,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,78 Prozent auf 25,79 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,53 Prozent auf 169,00 EUR), Deutsche Bank (+ 1,39 Prozent auf 31,36 EUR) und Merck (+ 1,33 Prozent auf 141,45 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-2,00 Prozent auf 71,88 EUR), Scout24 (-1,17 Prozent auf 72,10 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 003,40 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 154,78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,60 Prozent auf 56,38 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 387 637 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,419 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at