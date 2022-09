Dax am Porsche-Tag höher erwartet - Inflation im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum zweitgrößten Börsengang der deutschen Geschichte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten.

Am Mittwoch hatte er nach mehreren Verlust-Tagen in Folge 0,4 Prozent im Plus bei 12.183,28 Punkten geschlossen.

Am Morgen erscheinen die Aktien des Sportwagenbauers Porsche erstmals auf der Kurstafel. Dank einer starken Nachfrage hatte die Volkswagen-Tochter ihre Aktien zu je 82,50 Euro und damit am oberen Ende der Angebotsspanne ausgegeben. Mit einem Emissionsvolumen von 9,4 Milliarden Euro ist dies der zweitgrößte Börsengang in Deutschland seit dem Debüt der Deutschen Telekom 1996.

Ihr Augenmerk richten Börsianer außerdem auf die deutschen Inflationsdaten. Experten erwarten für September einen Anstieg der Teuerungsrate auf 9,4 von 7,9 Prozent im Jahresvergleich. Dennoch zweifelten immer mehr Anleger, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der drohenden Rezession ein hohes Zinserhöhungstempo durchhalten könne, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Nach den überraschend starken Rückgängen beim Ifo- und beim GfK-Index stellen sich Investoren zudem auf eine ähnliche Entwicklung bei den vergleichbaren europäische Barometern für die Stimmung in den Chef-Etagen und bei den Verbrauchern ein.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.183,28

Dax-Future

12.291,00

EuroStoxx50

3.335,30

EuroStoxx50-Future

3.353,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

29.683,74 +1,9 Prozent

Nasdaq

11.051,64 +2,1 Prozent

S&P 500

3.719,04 +2,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

26.422,88 +1,0 Prozent

Shanghai

3.053,33 +0,3 Prozent

Hang Seng

17.466,89 +1,3 Prozent

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)