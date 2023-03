Dax-Anleger bleiben vor EZB-Entscheid auf der Hut

Frankfurt (Reuters) - Nach der Erholung am Vortag fassen Dax-Anleger Aktien erneut nur mit spitzen Fingern an.

Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 15.181 Punkte. Nach den Turbulenzen rund um die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) schoben sich die anstehenden Notenbanksitzungen wieder in den Fokus der Börsianer. "Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die EZB von den US-Bankenpleiten vom Weg abbringen lässt", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Ich gehe davon aus, dass die EZB ihren Straffungskurs morgen fortsetzt und weiter an der Zinsschraube dreht."

Bei den Einzelwerten übernahm E.ON mit einem Kursplus von rund drei Prozent die Führung im Dax. Der gute Ausblick hinterlasse einen starken Eindruck und stütze die Aktie, sagte ein Händler. Dagegen trennten sich Anleger nach einem enttäuschenden Ausblick auf das erste Quartal von Lanxess. Die Titel des Kölner Spezialchemiekonzerns rutschten um mehr als vier Prozent ab.

