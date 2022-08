Dax-Anleger fahren mit angezogener Handbremse

Frankfurt (Reuters) - Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten bleiben Dax-Anleger vorsichtig.

Der deutsche Leitindex notierte am Dienstag im frühen Handel 0,2 Prozent fester bei 13.845 Punkten. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und eine überraschende Zinssenkung in der Volksrepublik hatten zum Wochenauftakt die Rezessionssorgen wieder angefacht. Investoren warteten nun auf weitere Hinweise zum Konjunkturverlauf. Im Fokus steht am Vormittag der ZEW-Konjunkturindex für August. Nachdem das Barometer für die Einschätzung zur deutschen Konjunktur im Juli überraschend kräftig gefallen war, dürfte der Index nach Ansicht von Ökonomen auf dem Vormonatswert von minus 53,8 Zählern verharren.

Bei den Einzelwerten stand Delivery Hero im Fokus. Die Aktien des Essenslieferdienstes zogen trotz abgeschwächter Wachstumsaussichten um bis zu 1,8 Prozent an. Die Analysten der US-Bank JP Morgan werteten den Ausblick für das dritte Quartal sowie die Aussagen zur Rentabilität positiv. Der weitgehend verlustbringende Sektor der Lebensmittellieferungen gehörte zu den großen Nutznießern der Corona-Pandemie. Angesichts der steigenden Inflation haben Kunden aber damit begonnen, ihre Ausgaben zu reduzieren.

