Dax-Anleger halten die Füße still

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Rücksetzer bleiben Dax-Anleger weiter vorsichtig.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch leicht auf 17.744 Punkte nach. "Die Unsicherheit an den Börsen ist nach wie vor groß", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben."

Bei den Einzelwerten schob sich Adidas mit einem Kursplus von sechs Prozent an die Dax-Spitze. Der Sportartikelhersteller punktete mit einem kräftigen Gewinnzuwachs und einer angehobenen Prognose. Die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal seien "weit besser als erwartet", sagte ein Händler. Jubel gab es auch bei den Aktionären von Borussia Dortmund. Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League schossen BVB-Aktien um bis zu 10,7 Prozent nach oben. Dagegen machten Anleger bei Continental lange Gesichter. Nach enttäuschenden Zahlen zum Jahresauftakt gaben die Titel des Autozulieferers rund vier Prozent nach.

