Dax-Anleger halten sich vor Fed-Entscheid zurück

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger halten vor der anstehenden Entscheidung der US-Notenbank Fed die Füße still.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 16.194 Punkte nach. "Wenn es um die heutige Fed-Sitzung geht, ist der Kommentar der Fed am wichtigsten, nicht so sehr die eigentliche Entscheidung", sagte Naeem Aslam, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Zaye. Börsianer gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen um einen Viertel Prozentpunkt erhöht und damit den Zinsgipfel erreicht.

Bei den Einzelwerten kletterte RWE nach einer Anhebung der Jahresprognose in den ersten Handelsminuten um bis zu 3,0 Prozent und zog damit an die Dax-Spitze. Die Titel der Deutschen Bank rutschten dagegen um bis zu 2,2 Prozent ab, machten einen Teil der Verluste aber wieder wett. Beim Umsatz und Ergebnis habe Deutschlands größtes Geldhaus im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet, sagte ein Händler.

