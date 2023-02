Dax-Anleger halten sich vor US-Inflationszahlen zurück

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger halten zum Wochenstart die Füße still.

Der deutsche Leitindex eröffnete am Montag 0,1 Prozent höher bei 15.322 Punkten. Vor den am Dienstag anstehenden Inflationszahlen in den USA steigt Börsianern zufolge die Nervosität. "Sollte sich die Inflationsrate weiter verbessern und noch weiter zurückgehen, wäre das die beste Nachricht für die Marktteilnehmer", sagte Naeem Aslam, Analyst des Brokerhauses AvaTrade.

Bei den Einzelwerten legten die Titel von Adidas rund ein Prozent zu, nachdem sie am Freitag um bis zu 12,6 Prozent abgestürzt waren. Auslöser für den Kurseinbruch war, dass die abrupte Trennung von Skandal-Rapper Kanye West und dessen Modemarke "Yeezy" den Sportartikelkonzern im laufenden Jahr erstmals seit 1992 in die roten Zahlen drückt.

