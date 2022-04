Dax-Anleger halten sich zurück - Delivery Hero zieht ab

(Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zum Wochenstart zunächst nicht aus der Deckung gewagt.

Der deutsche Leitindex Dax<.GDAXI stieg zur Eröffnung am Montag zunächst um 0,4 Prozent auf 14.508 Punkte und drehte dann rasch ins Minus. "Das Motto auf dem Parkett lautet weiterhin Abwarten", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Da noch unklar sei, wie weitere Sanktionen gegen Russland aussehen könnten, falle es Anlgern schwer, mutig Aktien zu kaufen.

Mit einem Kurssprung von bis zu 14 Prozent katapultierte sich bei den Einzelwerten unterdessen Delivery Hero an die Dax-Spitze. Der Essenslieferdienst will es mit neuen Krediten in die schwarzen Zahlen schaffen. Im kommenden Jahr werde ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für den Konzern erwartet. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zeige den Weg der Gruppe zur Rentabilität auf und verdeutliche das Engagement des Managements für dieses Ziel, konstatierten die Analysten von Jefferies. "Die heutige Ankündigung zerstreut die wichtigsten Bedenken der Investoren bezüglich der Illiquidität und sollte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken."