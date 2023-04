Dax-Anleger halten zur Eröffnung die Füße still

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger bleiben inmitten einer Flut von Firmenbilanzen in Deckung.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 15.832 Punkte nach. Nach dem guten Lauf in den vergangenen Monaten zeige der Dax deutliche Ermüdungszeichen, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. "Da locken Gewinnmitnahmen vor dem saisonal eher schwächeren Börsensommer."

Mit einem Plus von in der Spitze rund drei Prozent gehörten die Titel von Daimler Truck zu den größten Gewinnern im Dax. Der Lkw-Bauer hat dank der starken Nachfrage im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Auch bei Jungheinrich griffen die Anleger zu. Die Titel des Gabelstapler-Herstellers setzten sich im MDax mit einem Plus von mehr als acht Prozent nach Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognose weit von den übrigen Werten ab.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)