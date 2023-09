Dax-Anleger tasten sich weiter voran

Frankfurt (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenstart geht es für den Dax weiter nach oben.

Der deutsche Leitindex zog am Dienstag zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 15.845 Punkte an. Die jüngsten Hilfen der Behörden in China, um den Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken, sorgten Börsianern zufolge weiter für Rückenwind. "Dank der neuen Maßnahmen der Regierung sind die Sorgen um Chinas Wirtschaft fürs Erste in den Hintergrund gerückt", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Bei den Einzelwerten schossen die Aktien von Grand City Properties um rund sieben Prozent nach oben und waren damit größter Gewinner im SDax. Die Immobilienfirma profitiert einem Händler zufolge von einer Hochstufung durch die Analysten von Goldman, die die Titel auf "Buy" von zuvor "Neutral" setzten. Auch Encavis profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Die Titel des Wind- und Solarparkbetreibers zogen um knapp drei Prozent an, nachdem Jefferies-Analysten den Titel auf "Buy" hochstuften.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)