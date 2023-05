Dax-Anleger tasten sich zum Wochenstart weiter vor

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger robben sich zum Wochenanfang erneut an die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten heran.

Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung am Montag um 0,3 Prozent auf 15.966 Zähler zu. Zwar rücke in den USA ein drohender Zahlungsausfall wegen des anhaltenden Streits über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze von Tag zu Tag näher, sagte Marktstratege Christian Henke vom Broker IG. "Davon lassen sich die Anleger zum Wochenauftakt jedoch nicht ins Bockshorn jagen."

Bei den Einzelwerten machte Siemens Energy anfängliche Verluste in den ersten Handelsminuten wieder wett und legte in der Spitze um 2,7 Prozent zu. Der Energietechnik-Konzern habe im zweiten Geschäftsquartal besser als erwartete Ergebnisse geliefert mit einer starken Leistung im Gasgeschäft, sagte ein Händler. "Dennoch musste das Unternehmen aufgrund der anhaltenden Herausforderungen bei Gamesa vorsichtiger werden." Der Konzern erwartet die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten im Geschäftsjahr 2023 wegen der schwachen Entwicklung bei der spanischen Tochter nun am unteren Ende der Prognosespanne von ein bis drei Prozent.

