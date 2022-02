Dax-Anleger wieder optimistischer - Heideldruck zieht an

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger wagen sich zur Wochenmitte aus der Deckung. Der Deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch 0,8 Prozent auf 15.361 Punkte an.

"Das Ausbleiben neuer schlechter Nachrichten reicht aus, um Anlegerinnen und Anleger in den Aktienmarkt zurück zu locken", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Neue Hinweise auf die anstehende Straffung der Geldpolitik erwarteten Investoren von den am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten.

Bei den Einzelwerten schossen die Titel von Heidelberger Druck um bis zu 10,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Druckmaschinen hat nach überraschend starken Zahlen seine Umsatzprognose leicht erhöht. "Ein weiterer solider Bericht in einer anhaltenden Erfolgsgeschichte", sagte ein Händler. Auch Qiagen punktete bei Anlegern mit der am Vorabend vorgelegten Bilanz. Die Titel des Diagnostikkonzerns zogen um bis zu fünf Prozent an und lagen damit an der Dax-Spitze.