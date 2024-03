Dax behauptet sich über 18.000 Punkten - US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Rekordhunger der Anleger am deutschen Aktienmarkt ist noch nicht gestillt.

Der Dax erreichte am Donnerstagvormittag bei 18.027,56 Punkten in der Spitze den dritten Tag in Folge eine Bestmarke. Anschließend hielt er sich knapp über der Marke von 18.000, die er am Mittwoch erstmals übersprungen hatte. Der EuroStoxx50 notierte 0,4 Prozent höher auf einem 23-Jahres-Hoch von 5022 Zählern.

"Vor dem Hintergrund, dass viele Anleger die jüngsten Kursanstiege nicht investiert oder unterinvestiert verpasst haben, dürften Rückschläge auch weiterhin zu Käufen genutzt werden", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Für den Markt wäre es sogar gesund, wenn er erst einmal konsolidieren und nicht in diesem Tempo weiter steigen würde." In den vergangenen sechs Monaten hat der deutsche Leitindex knapp 15 Prozent zugelegt. Vor allem die Hoffnung auf fallende Zinsen und ermutigende Firmenbilanzen treiben die Börsen momentan an.

US-DATEN IM BLICK - BITCOIN AUF REKORDHOCH

Im Rampenlicht am Nachmittag stehen die US-Erzeugerpreise, die mehr Aufschluss über die Inflation in den USA liefern dürften. Zudem werden die US-Verbraucherausgaben und die wöchentlichen Arbeitslosenanträge veröffentlicht. "Da das Beschäftigungswachstum immer noch solide ist und sich die Inflation in letzter Zeit als etwas hartnäckiger erwiesen hat, gehen wir davon aus, dass die Fed nach ihrer Sitzung nächste Woche immer noch mehr Gewissheit haben möchte, dass die Inflation dauerhaft auf zwei Prozent zurückgeht", sagten die Ökonomen von Wells Fargo. Börsianer tippen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im Juni, wobei die Wetten darauf zuletzt etwas zurückgefahren wurden.

Am Devisenmarkt stand der Dollar-Index, der die US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, 0,1 Prozent höher bei 102,84 Punkten. Der Bitcoin setzte seinen Höhenflug fort und erreichte einen Rekordwert von 73.803 Dollar. Börsengehandelte Bitcoin-Fonds und der Optimismus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird, haben der größten Kryptowährung Auftrieb gegeben.

RHEINMETALL AUF REKORDHOCH - VERSORGER IM AUFWIND

Am Aktienmarkt waren Rheinmetall Spitzenreiter im Dax. "Rheinmetall hat starke Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht", sagen die Analysten von Berenberg. Vor allem der Anstieg bei Gewinn und Barmitteln sowie ein höherer Auftragsbestand im Verteidigungsbereich sowie der Ausblick gefielen. Die Titel stiegen um bis zu 6,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 447,90 Euro.

Anleger griffen auch bei RWE zu, die 3,5 Prozent gewannen. Analysten von Jefferies und Stifel werteten Aussagen des Energiekonzerns zur Kapitalverwendung als Zeichen dafür, dass RWE nun möglicherweise offener für Aktienrückkäufe sei. Vergangenes Jahr hatte das Management das mit der Begründung ausschlossen, dass das Geld besser für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien angelegt sei. Papiere von E.ON setzten ihren Aufwärtstrend von Mittwoch fort und legten vier Prozent auf ein Neun-Jahres-Hoch von 13,01 Euro zu.

RTL sackten hingegen nach schwachen Geschäftszahlen in Frankfurt um knapp acht Prozent auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren und hielten die rote Laterne im Nebenwerteindex MDax. Die anhaltende Werbeflaute macht dem europäischen Fernsehkonzern zu schaffen und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Einbußen bei Umsatz und Ergebnis geführt.

Anleger warfen angesichts eines mauen Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäfts auch Swiss Life aus den Depots. Die Aktien des Lebensversicherers tauchten um 5,6 Prozent ab und waren größter Verlierer im Schweizer Leitindex und bei den europäischen Versicherungswerten.

