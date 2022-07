Dax beschleunigt Erholung - Analysten bleiben skeptisch

Frankfurt (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen kehren weitere Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück.

Der Dax stieg im frühen Handel am Montag um 0,7 Prozent auf 12.907 Punkte. Eine wirkliche Aufwärtsdynamik sei aber nicht zu beobachten, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Zu stark wiegt das vor allem europäische Problem einer drohenden Energiekrise, wenn aus Russland ab der kommenden Woche zunächst kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt. Was nach den offiziellen Wartungsarbeiten kommt, ist ungewiss."

Vor diesem Hintergrund stand erneut Uniper im Rampenlicht. Der Versorger ist wegen der Gaskrise in Not geraten. Seine Aktien stiegen um 0,4 Prozent, nachdem sie am Freitag dank möglicher staatlicher Hilfen bereits gut zehn Prozent zugelegt hatten.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)