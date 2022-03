Dax bleibt angeschlagen - Rohstoffe erneut teurer

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer Energiekrise treibt die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter um.

Der Dax verlor am Dienstag ein Prozent auf 12.703 Punkte, nachdem er am Montag bereits um zwei Prozent gefallen war. Anleger befürchten, dass die stark steigenden steigende Preise für Öl und andere Rohstoffe die Unternehmensgewinne beeinträchtigen und das Wirtschaftswachstum verlangsamen. "Das, wir im Moment auf dem Parkett erleben, ist schon nahe an der Kapitulation", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Aktien werden auf den Markt geworfen, fast egal zu welchen Preisen." Der Dax hat mittlerweile seit seinen Höchstständen Anfang des Jahres mehr als 20 Prozent verloren und damit offiziell den "Bärenmarkt" betreten. "Die Suche nach wichtigen Unterstützungslinien wird immer schwieriger", sagte Altmann.

Angesichts eines möglichen Banns für russische Energie-Importe notierte der Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee 3,5 Prozent höher bei 127,50 Dollar je Barrel. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist angesichts der russischen Invasion in die Ukraine bereit, ein amerikanisches Embargo für russisches Öl auch dann zu verhängen, wenn die europäischen Verbündeten nicht mitziehen. Russland könnte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak zufolge indes die Erdgasversorgung über die bestehende Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland kappen.

Aktien von Uniper gingen auf Berg- und Talfahrt. Der Energiekonzern stoppt Investitionen in Russland und wird Darlehen an die Nord Stream 2 AG in dreistelliger Millionenhöhe abschreiben. Die Aktien tauchten zunächst 2,8 Prozent ab, drehten dann allerdings leicht ins Plus.