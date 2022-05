Dax bleibt auch nach US-Jobdaten deutlich im Minus

Nach frischen Arbeitsmarktdaten aus den USA hat der Dax am Freitag seine Verluste nur kurz etwas eingegrenzt. Letztlich halfen die Daten ihm aber nicht. So notierte der Leitindex am Nachmittag 1,41 Prozent tiefer auf 13 707 Punkte. Für die erste Maiwoche zeichnet sich damit ein Minus von 2,8 Prozent ab.