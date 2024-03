Dax bleibt auf Kurs für 18.000 Punkte - Daimler Truck heben ab

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf nahende Zinssenkungen in den USA und der Euro-Zone strömen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte.

Der Dax markierte zwischenzeitlich mit 17.816,52 Punkten den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch. "Es ist die erfolgreichste Serie seit 2015", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Aus dem Handel ging der Leitindex 0,3 Prozent höher bei 17.735 Punkten.

Der EuroStoxx50 gewann ebenso viel. An den US-Börsen ging es ebenfalls weiter aufwärts. "Experten sind sich nicht einig, ob zu viel Optimismus oder zu viel Skepsis die Kurse an den Börsen dieser Welt nach oben treibt", sagte Molnar weiter. "Beides ist der Fall: Nur dass die Optimisten die Aktien schon haben, während die Pessimisten bei jedem neuen Rekordhoch zähneknirschend klein beigeben, einsteigen und so die Rally befeuern."

Die positive Stimmung speise sich aus den jüngsten US-Inflationsdaten, die die Markterwartung einer Zinssenkung der Notenbank Fed im Juni untermauerten, erläuterte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. Bei Anlegern gilt als sicher, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) zu diesem Zeitpunkt mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik beginnen wird. Die europäische Inflation ging im Februar zwar zurück, allerdings nicht so stark wie erhofft.

An den Rohstoffmärkten nahm der Risikoappetit der Anleger zu. Die Öl-Nordseesorte Brent verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 84,18 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI stieg um 3,1 Prozent auf 80,69 Dollar. Börsianer führten dies unter anderem auf Spekulationen zurück, wonach das Ölkartell Opec+ an den freiwilligen Produktionskürzungen bis zum Jahresende festhalten dürfte.

REKORD-KURSSPRUNG BEI DAIMLER TRUCK - VW AUF TALFAHRT

Am deutschen Aktienmarkt rissen sich Anleger um die Papiere von Daimler Truck. Sie stiegen 18,1 Prozent so stark wie noch nie. Der Nutzfahrzeug-Bauer hatte dank Preiserhöhungen im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Die Analysten der Bank JPMorgan lobten zudem den "sehr starken Ausblick."

Auf Talfahrt gingen hingegen die Papiere von Volkswagen. Europas größter Autobauer rechnet mit einem langsameren Umsatzwachstum 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Bernstein-Analyst Daniel Röska verwies zudem auf die Prognose zum Barmittelzufluss, die schwächer ausfalle als von Analysten vorhergesagt. Der Grund dafür seien höhere Investitionen. VW-Aktien sackten um 4,9 Prozent ab ans Dax-Ende.

Überraschend starke Gesamtjahreszahlen ermunterten Anleger zum Einstieg bei Leonardo. Die Aktien des Rüstungskonzerns stiegen in Mailand um 1,2 Prozent. Die Analysten der Banca Akros hoben den Auftragseingang und den Free Operating Cash Flow als besonders ermutigend hervor. Beim Konkurrenten Rheinmetall brachte ein Großauftrag die Anleger in Kauflaune. Die Titel stiegen um 1,2 Prozent.

Der Automobilzulieferer Valeo senkte dagegen wegen eines schwächelnden Absatzes von Elektrofahrzeugen sein Umsatzziel für 2025. Valeo-Titel gaben daraufhin in Paris knapp zwei nach. Aktien des Logistikkonzerns Kühne+Nagel (K+N) brachen in Zürich um 13,5 Prozent ein. Nach dem Ende des Corona-Booms baut der Logistikkonzern Stellen ab und zahlt weniger Dividende.

(Bericht von Anika Ross, Hakan Ersen, redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)