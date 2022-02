DAX deutlich im Minus: Zinsspekulationen nach starken US-Jobdaten setzen Börsen zu

Angesichts überraschend starker US-Jobdaten und der damit verbundenen Aussicht auf rascher steigende Zinsen haben sich Europas Aktienanleger am Freitag zurückgezogen. Der Dax gab am Nachmittag 1,6 Prozent auf 15.117 Punkte nach, der EuroStoxx50 fiel um 1,4 Prozent auf 4083 Zähler. Auch an der Wall Street zeichnete sich eine schwächere Eröffnung ab.