DAX deutlich im Plus: Anleger setzen auf positive Impulse der Fed

In der Hoffnung auf behutsame Straffung der US-Geldpolitik kehren weitere Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Mittwoch um jeweils 2,5 Prozent auf 15.498 beziehungsweise 4182 Punkte und steuerten auf ihre größten Tagesgewinne seit fast zwei Monaten zu.