22.06.2026 13:25:58

DAX Down Marginally In Cautious Trade

(RTTNews) - German stocks retreated after a slightly positive start on Monday as investors made cautious moves, looking for fresh directional clues.

The benchmark DAX, which advanced to 25,075.71 earlier, was down 0.2% at 24,947.51 a few minutes ago.

Infineon Technologies climbed more than 5%. Infineon Technologies and Vietnam-based VinRobotics have signed a memorandum of understanding to collaborate on the development of humanoid robots.

Fresenius Medical Care gained 1.1%, while RWE, Siemens Energy, Allianz, MTU Aero Engines and Deutsche Bank posted modest gains.

Volkswagen drifted down 2.7%. SAP, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Scout24 and Mercedes-Benz lost 2%-2.4%.

Daimler Truck Holding shed about 2.3%. Daimler Truck Holding announced that it has signed an agreement with KEYOU GmbH to develop hydrogen-powered internal combustion engines, or H2-ICE trucks. The first vehicles are expected to enter the market in 2027.

Bayer, Adidas, Fresenius, Beiersdorf, Heidelberg Materials, Henkel, Deutsche Boerse, BMW and Brenntag lost 0.7%-1.4%.

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