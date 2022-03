DaX dreht ins Plus: Europas Anleger tasten sich zurück - Rohstoffpreise schwanken

Europas Aktienanleger lecken nach dem desaströsen Wochenstart ihre Wunden. "Die Börsen scheinen eine gewisse Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei zu haben", fasste NordLB-Aktienstratege Tobias Basse zusammen. Der Dax machte am Dienstagvormittag eine Kehrtwende ins Plus und zog um 1,2...