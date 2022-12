Dax dürfte auf der Stelle treten

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag mit Engagements zurückhalten.

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er 0,6 Prozent tiefer bei 14.261 Punkten geschlossen. Die Anleger hatten nach pessimistischen Prognosen von Top-Bankern und schwachen Handelsdaten aus China die jüngste Kursrally infrage gestellt, die von der Hoffnung auf ein gedrosseltes Zinsanhebungstempo der US-Notenbank Fed getragen worden war.

Börsianer rechnen mit wenigen frischen Impulsen im Handelsverlauf, da so gut wie keine relevanten Daten erwartet werden. Aus den USA stehen lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Die Investoren erhoffen sich daraus Rückschlüsse auf die US-Arbeitslosenquote und damit die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Experten rechnen mit einem Anstieg auf 230.000 von 225.000 in der Vorwoche.

Bei den Unternehmen gibt die Schweizer Großbank Credit Suisse nach Börsenschluss das Ergebnis der Bezugsrechtsemission der laufenden Kapitalerhöhung bekannt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.261,19

Dax-Future

14.268,00

EuroStoxx50

3.920,90

EuroStoxx50-Future

3.921,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.597,92 +0,0 Prozent

Nasdaq

10.958,55 -0,5 Prozent

S&P 500

3.933,92 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.574,43 -0,4 Prozent

Shanghai

3.191,30 -0,3 Prozent

Hang Seng

19.310,70 +2,6 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger und Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)