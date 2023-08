Dax dürfte nach Nvidia-Zahlen höher starten

Frankfurt (Reuters) - Die Freude der Anleger über das starke Wachstum des US-Chipherstellers Nvidia dürfte den deutschen Aktienmarkt beflügeln.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er rund 0,2 Prozent auf 15.728 Zähler zugelegt.

Dank des ungebrochenen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) übertraf Nvidia im abgelaufenen Quartal mit einem Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar die Markterwartungen von etwa elf Milliarden. Am Donnerstag beginnt auch das dreitägige Notenbank-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Investoren erhoffen sich Signale, wie es mit der Zinspolitik in den USA weitergeht. Laut Fed-Chef Jerome Powell ist im September eine weitere Anhebung oder auch eine Zinspause möglich. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer setzt momentan auf gleichbleibende Zinsen im nächsten Monat. Powells mit Spannung erwartete Rede ist für Freitag angesetzt. Auf der Konjunkturagenda stehen unter anderem noch die Aufträge langlebiger Güter aus den USA.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.728,41

Dax-Future

15.867,00

EuroStoxx50

4.266,67

EuroStoxx50-Future

4.313,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.472,98 +0,5 Prozent

Nasdaq

13.721,03 +1,6 Prozent

S&P 500

4.436,01 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

32.267,38 +0,8 Prozent

Shanghai

3.102,34 +0,8 Prozent

Hang Seng

18.220,41 +2,1 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)