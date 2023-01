Dax eröffnet kaum verändert - Warten auf Impulse

Frankfurt (Reuters) - Die Dax-Investoren haben die US-Inflation hinter sich gelassen und warten auf weitere Impulse.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag kaum verändert bei 15.064 Punkten. "Nach den Inflationsdaten ist vor der Berichtssaison", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Während es Ökonomen und Investoren immer besser gelinge, die Inflationsentwicklung einzuschätzen, so dass die gemeldeten Daten kaum noch von den Erwartungen abweichten, könnten positive Überraschungen bei Quartalsbilanzen in den kommenden Wochen der nächste Katalysator für die Rally am Aktienmarkt werden.

Bei den Einzelwerten gewann die Aktie des IT-Dienstleisters United Internet gut fünf Prozent auf 22,53 Euro. Seine Hosting-Tochter Ionos will einem Insider zufolge noch im Januar den offiziellen Startschuss für seinen milliardenschweren Börsengang geben. Die Ankündigung sei voraussichtlich für die nächste Woche geplant, sagte die mit den Plänen vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Bewertung von rund fünf Milliarden Euro für Ionos sei dabei nach den Gesprächen mit potenziellen Investoren realistisch.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)