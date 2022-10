Dax eröffnet tiefer - Anleihen im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Die steigenden Renditen am Anleihemarkt machen deutsche Aktienanleger nervös.

Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten am Freitag ein Prozent auf 12.641 Punkte. Wegen Spekulationen auf anhaltende drastische Zinserhöhungen der Notenbanken flogen bereits gehandelte, niedriger verzinste Bonds aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Elf-Jahres-Hoch von 2,549 Prozent. "Während der Aktienmarkt sich an den Strohhalm der Inflationsverlangsamung klammert, sprechen diese Zahlen eine andere Sprache", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.

Bei den Unternehmen rückte Adidas ins Rampenlicht. Die Aktien des Sportartikel-Herstellers fielen wegen eines Gewinneinbruchs und erneut heruntergeschraubter Gesamtjahresziele um 8,5 Prozent. "Die Prognosesenkung komme zwar nicht aus dem Blauen heraus, sorge aber dennoch für Unruhe unter Anlegern", sagte ein Börsianer. Im Sog von Adidas fielen Puma-Titel um fast fünf Prozent.

