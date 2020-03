DAX-FLASH 2: Deutlich im Plus erwartet - Lage im Corona-Crash beruhigt sich

(Neu: Aktuelle Indikation)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag unter anderem wegen deutlich anziehender US-Futures über Nacht zunächst nach oben gehen. Damit könnte sich an der Börse die jüngste Stabilisierung in dem seit 24. Februar andauernden Corona-Crash fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund eineinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 9205 Punkte und damit etwas mehr als fünf Prozent über dem Montagsschluss. Zum Wochenauftakt hatte der Dax zwar 2,10 Prozent auf 8741,15 Punkte verloren, damit aber auch deutlich über dem Tagestief geschlossen.

Zudem hielt das Anfang vergangener Woche erreichte Corona-Crash-Tief von 8255 Zählern. Seither pendelte der Dax in einer vergleichsweise engen Handelsspanne zwischen 8500 und 9000 Punkten. In normalen Zeiten wäre das eine hohe Schwankungsbreite, aber nach den hektischen ersten Wochen des Corona-Chrashs, in dem der Dax bisher etwas mehr als 4800 Punkte oder knapp 36 Prozent verloren hat, ist dies schon ein Zeichen für eine Beruhigung.

Dies spiegelt sich auch in dem wieder gesunkenen VDax wider, der die Volatilität am Markt misst. Dieser hatte am 16. März mit 93,3 Punkten sein Krisenhoch erreicht und stand zuletzt bei knapp 65 Punkten. Das ist aber immer noch ein Vielfaches, das dieser Indikator in normalen Börsenzeiten erreicht. So waren im gesamten Jahr 2019 Werte über der Marke von 20 Zählern die absolute Ausnahme. Nach Einschätzung des CMC-Market-Experten Michael McCarthy habe sich die Lage an Märkten nach den umfangreichen Hilfspaketen der Notenbanken und Staaten zumindest etwas beruhigt.

In den Vereinigten Staaten hatte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum Wochenauftakt erneut deutlich verloren und war auf den tiefsten Stand seit November 2016 gefallen. Aktuelle Indikationen für den Dow Jones deuten allerdings auf eine deutliche Erholung am Dienstag hin. Der Broker IG taxiert ihn derzeit auf etwas mehr als 19 400 Punkte und damit rund viereinhalb Prozent über dem Schlussstand./zb/mis