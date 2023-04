DAX-FLASH: Anleger bleiben nahe 16 000 Punkten vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte auch am Dienstag in der Spanne der vergangenen Tage bleiben. Im Angesicht der 16 000-Punkte-Marke und auf dem Jahreshoch fehlt es den Anlegern weiter an Kaufargumenten, die im weiteren Wochenverlauf etwa von Unternehmensberichten kommen könnten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 830 Punkte.

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management hält die Debatte über die konjunkturellen Aussichten die Kurse in Zaum. Zwar zeichne die Berichtssaison ein einigermaßen konstruktives Bild, es gebe jedoch auch Unsicherheit, etwa wie sich strengere Kreditvergabestandards auf das Wachstum auswirken. Im Dax tun sich Anleger spätestens im Bereich oberhalb von 15 900 Punkten mit Käufen schwer.

Am Dienstag sind die Blicke in die USA gerichtet. Dort werden Unternehmensberichte vorgelegt, die auch global für die Anlegerstimmung von Bedeutung sind. Zu nennen sind da vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft, die allerdings erst nach Börsenschluss anstehen, aber auch internationale Größen wie UPS (United Parcel Service) oder McDonald's (McDonalds), die schon vor dem New Yorker Handelsstart berichten./tih/jha/