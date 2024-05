DAX-FLASH: Anleger vorsichtig vor Inflationszahlen aus Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger bleiben am Mittwoch vor den Inflationszahlen aus Deutschland vorsichtig. Der Broker IG berechnete den Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf 18 638 Punkte und damit 0,2 Prozent tiefer. Auch nach seinen Vortagsverlusten würde der Leitindex aber in der Spanne der vergangenen drei Wochen bleiben.

Angesichts der Hängepartie um die künftige Zinspolitik fehlen Anlegern die Impulse, um die jüngste Rekordrally fortzusetzen. Dies zeigte sich auch am Vorabend in New York, als nur an der Nasdaq-Börse ein verhalten freundlicher Auftakt nach dem verlängerten Wochenende gelang.

Solche Impulse könnten am Mittwoch zunächst aus der größten Volkswirtschaft der Eurozone kommen. Aus Deutschland werden am Nachmittag die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai veröffentlicht - erste Zahlen aus den Bundesländern kommen dabei schon am Morgen.

Die Inflationszahlen dürften auch ein Signal geben für entsprechende Daten aus der Eurozone, die am Freitag erwartet werden. Dann dürften auch die nächsten großen Impulse aus den USA kommen, mit dem für die US-Notenbank Fed wichtigen PCE-Preisindex./tih/jha/