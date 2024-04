DAX-FLASH: Auszeit nach Rekordhoch - Dax könnte sich im April Pause gönnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Rekord des Dax (DAX 40) am Vortag und anschließenden Verlusten scheint zunächst die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex dürfte am Mittwoch zu Handelsbeginn leicht nachgeben. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels auf 18 270 Punkte und damit moderat im Minus. Am Dienstag hatte der Index mit 18 567 Zählern einen weiteren Rekord aufgestellt - und anschließend gut ein Prozent eingebüßt.

Analysten halten eine zwischenzeitliche Korrektur - also einen Rücksetzer innerhalb eines Aufwärtstrends - nicht für einen Beinbruch. So weist die Bank HSBC darauf hin, dass das erste Quartal 2024 mit einem Plus von gut 10 Prozent ein starkes gewesen sei. "Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat". Allerdings resultiere die saisonal gute April-Bilanz vor allem aus solchen Jahren, in denen der DAX in den drei Monaten zuvor ein Minus aufwies. "Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiß gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt."

Am frühen Nachmittag könnten Arbeitsmarktdaten aus den USA Bewegung in die Kurse bringen. Veröffentlicht werden Zahlen zur Beschäftigung im privaten Gewerbe im März. Die Marktteilnehmer dürften daraus Schlüsse ziehen auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag das konjunkturelle Highlight der Woche ist./bek/mis