DAX-FLASH: Dax behauptet sich auf Vortagsniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag nach seinem schwachen Wochenstart wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex (DAX 40) zwei Stunden vor Handelsstart knapp mit 0,1 Prozent im Plus auf 14 398 Punkte. Auf dem höchsten Stand seit Juni tut sich der deutsche Leitindex neuerdings schwerer, der 20-Prozent-Rally seit Ende September weitere Gewinne folgen zu lassen.

Zu Wochenbeginn hatten die vermehrten Unruhen in China an den Weltbörsen ihre Spuren hinterlassen aus Sorge, dass diese die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben könnten. In China und Hongkong erholte sich aber am Dienstag der Handel. "Die Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung des Endes der Covid-Zero-Politik wachsen", sagte ein Börsenexperte am Morgen.

In Deutschland allerdings folgen die Anleger dem noch eher verhalten. Deutsche Verbraucherpreis-Daten dürften im Tagesverlauf im Fokus stehen, könnten diese doch neue Signale für die künftige Geldpolitik liefern. "Aktuell ist der Markt gespalten darüber, ob die EZB im Dezember um 50 oder erneut um 75 Basispunkte erhöht", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. /tih/mis