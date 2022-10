DAX-FLASH: Dax dürfte an positive Vorwoche anknüpfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) steht am Montag vor einem positiven Start in die neue Woche. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,84 Prozent höher auf 12 838 Punkte. Damit würde das Barometer wieder die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend zurückerobern und zugleich das Hoch aus der Vorwoche bei rund 12 931 Punkten ins Visier nehmen, das der höchste Stand seit Ende September war.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv, dort hatten die Indizes zum Wochenschluss angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt deutlich zugelegt. Vom Einbruch zum Wochenstart an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ sich der Dax nicht beeindrucken.

Die neue Woche steht hierzulande im Zeichen der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sowie der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag./ajx/zb