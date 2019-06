DAX-FLASH: Dax dürfte Rally dank Billiggeld-Signalen fortsetzen - Fed liefert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem leichten Zaudern der Anleger zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag die Aussicht auf eine wieder lockerere US- Geldpolitik den Dax (DAX 30) antreiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,40 Prozent im Plus auf 12 358 Punkte. Darüber winkt der höchste Kurs seit Anfang Mai.

Erstaunlicherweise habe es die US-Notenbank Fed geschafft, die ohnehin schon hohen Erwartungen der Märkte noch zu übertreffen, ohne mit Blick auf die US-Wirtschaft Alarmglocken zu läuten, sagte Stratege Stephen Innes von Vanguard Markets. So hatte die Fed am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Nach der EZB - deren Präsident Mario Draghi am Dienstag Ähnliches in Aussicht gestellt hatte - könnte also bald eine zweite große Notenbank ihre Geldschleusen wieder weiter öffnen.

Die Blicke richten sich aber auch schon auf den großen Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag. Der kann im Vorfeld immer mal wieder zu größeren Kursausschlägen führen, da Spekulanten versucht sind, sich entsprechend zu positionieren. Zudem sollten die weltpolitischen Spannungen nicht vergessen werden. So bestätigten Irans Revolutionsgarden den Abschuss einer US-Drohne./mis/jha/