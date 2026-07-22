DAX-FLASH: Dax festigt 25.000-Punkte-Marke mit solidem Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der DAX am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen.

An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander, doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse.

Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

Am Vorabend hatten die US-Aktienmärkte Stärke gezeigt, ihre Kursgewinne aber weitergehend noch während des Xetra-Handels erzielt. Einige für Tech-Werte wegweisende Börsen in Asien vollzogen dies am Mittwoch nach./tih/mis