FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schlechte weltweite Börsenlage dürfte dem DAX auch am Freitag nochmals deutliche Verluste einbrocken. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,3 Prozent tiefer bei 25.122 Punkten. An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic ihre Verluste ausgeweitet. Der Kursrutsch setzte sich in Asien vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Taiwan und Südkorea fort.

Damit geht die Korrektur vom Rekordhoch aus der vergangenen Woche im Dax weiter. Seine Verluste seither dürften sich auf sieben Prozent ausweiten. Kurz- bis mittelfristige Indikatorlinien wurden unterschritten und nun gerät auch die langfristig relevante 200-Tage-Linie in Gefahr, die bei der nächsten näher rückenden Tausenderschwelle von knapp 25.000 Punkten verläuft. Die US-Leitindizes NASDAQ 100 und Dow Jones Industrial haben diesen technischen Indikator bereits unterschritten.

"Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe", sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei der Pepperstone Group. Damit trifft genau das Gegenteil einer Jahresendrally ein, die sich manche Anleger vielleicht noch erhofft haben. Das Jahresplus des Dax würde am Freitag nach aktuellem Stand auf 2,6 Prozent schrumpfen./tih/jha/