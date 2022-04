DAX-FLASH: Dax kann sich Ausverkauf an US-Börsen nicht entziehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von Wachstumssorgen geplagte, sehr schwache US-Börsen dürften zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt weiter schwer belasten. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit einem Abschlag von 0,42 Prozent auf 13 699 Punkte. Eine zwischenzeitliche Erholung am Dienstag war mit den Kursverlusten in New York schnell wieder passé. Der übergeordnete chart- und markttechnische Abwärtstrend sei nach wie vor intakt, sagte der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

Quartalszahlen der US-Schwergewichte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft wurden am Vorabend nach US-Börsenschluss zunächst nicht mit Applaus bedacht. Am Mittwoch kommen nun die Zahlen des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). In Deutschland stehen aus dem Dax die Deutsche Bank, der Aromenhersteller Symrise sowie der Sportartikel- und Lifestylekonzern Puma mit Geschäftsberichten im Fokus./ajx/mis