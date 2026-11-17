FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger müssen sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf Kursverluste einstellen. Der Broker IG Markets taxierte den DAX zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.464 Punkte, was im Xetra-Vergleich ein Minus von einem halben Prozent bedeutet. Nach seinem schwachen Wochenauftakt fällt er damit weiter von seinem Rekord vom Donnerstag zurück, als der Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte.

Geopolitisch bleiben die Anleger in Wartestellung und so prägt das KI-Thema vor den am Abend erwarteten Nvidia-Zahlen erneut die Kurslage. An der Nasdaq-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann die Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten, nachdem die USA den Zugang zu hochentwickelten Chips weiter eingeschränkt hatten. Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

"Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump , auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will./tih/mis