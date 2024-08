DAX-FLASH: Dax ohne Schwung trotz Aussicht auf Zinssenkung in USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte trotz wohl schon bald sinkender Leitzinsen in den USA am Donnerstag erst einmal eher auf der Stelle treten. Mit knapp 18.500 Punkten wurde der Leitindex DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG wenige Zähler unter dem Vortagesschluss taxiert. Zuvor hatte der Dax zwei Börsentage in Folge jeweils leicht zugelegt.

"Alles deutet auf baldige Zinssenkungen", schrieb Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank mit Blick auf die US-Notenbank Fed. Die ließ am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen unverändert, gab aber laut Pfister recht deutliche Hinweise darauf, dass es im September eine Zinssenkung geben dürfte.

Das hatten die Anleger an der Wall Street zuvor jedoch bereits eingepreist. Große Aktienindizes wie der S&P 500 und der NASDAQ 100 hatten schon im frühen Handel, vor dem Zinsentscheid und der Pressekonferenz der Fed, kräftig zugelegt.

Die Tagesagenda für den Donnerstag ist derweil gut gefüllt mit Quartals- und Halbjahresbilanzen. Aus dem Dax lassen sich unter anderen BMW, MTU (MTU Aero Engines), die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) in die Bücher schauen./bek/mis