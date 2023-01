DAX-FLASH: Dax setzt starken Trend vom Jahresstart fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) knüpft in der neuen Woche wohl zunächst an seinen starken Jahresauftakt an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,7 Prozent höher auf 14 706 Punkte. Damit testet der Dax das Zwischenhoch vom Juni vergangenen Jahres, nachdem er in der ersten Woche 2023 um fast 5 Prozent zugelegt hat.

Bereits die Wall Street hatte am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf gute Jobdaten reagiert. Der geringere Lohnanstieg als erwartet lässt der Credit Suisse zufolge der US-Notenbank Spielraum für eine Pause im Zinserhöhungszyklus./ag/mis