DAX 40

24 959,10
-40,43
-0,16 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
15.07.2026 07:19:38

DAX-FLASH: Dax stagniert über 25.000 Punkten - Chip-Riese ASML rückt in Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex DAX wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon am Vortag trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.

Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML (ASML NV) werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie Aixtron (AIXTRON SE), Siltronic, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und JENOPTIK auf die Nachrichten von ASML reagieren.

Der DAX habe am Dienstag den vierten Tag in Serie über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 geschlossen, merkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen./bek/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 959,38 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet feter -- DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Rot
Der heimische Aktienmarkt zieht im Donnerstagshandel an, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen