DAX-FLASH: Dax versucht Erholung fortzusetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach guten Vorgaben von den US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte in New York am Vortag für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,73 Prozent höher auf 15 354 Punkte.

"Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken.

Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel gibt allerdings zu bedenken, dass die markttechnischen Warn- und Schwächesignale noch intakt seien. Noch ist eine Fortsetzung der Erholung also keine ausgemachte Sache. So sei der Dax zuletzt unter wichtige Unterstützungen gefallen./bek/mis