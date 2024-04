DAX-FLASH: Dax vor positivem Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rückkehr über die 18 000-Punkte-Marke am Freitag dürfte der DAX in der neuen Woche zunächst noch ein paar Punkte draufsatteln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,35 Prozent höher auf 18 226 Punkte. Damit folgt der deutsche Leitindex wohl den positiven internationalen Vorgaben. Das Rekordhoch von 18 567 Punkten bleibt in Sichtweite.

Die Unternehmens-Berichtssaison läuft derzeit auf Hochtouren und gilt als Kaufargument, auch wenn die Hoffnung auf zeitnahe Zinssenkungen in den USA schwindet. Im Laufe der Woche wandert der Fokus daher auf die US-Tech-Riesen Amazon und Apple sowie den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Erfreuliche Quartalszahlen von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft hatten vor dem Wochenende in New York eine Rally im Technologiesektor ausgelöst. Die Gewinne waren dort am Freitag nach dem deutschen Handelsschluss noch größer geworden. In Asien folgten die meisten Börsen am Montag der guten Entwicklung. In Hongkong steht der Leitindex Hang Seng vor der Rückkehr in einen technischen "Bullenmarkt". Dafür steht eine Erholung um 20 Prozent vom Januar-Tief./tih/stk