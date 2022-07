DAX-FLASH: Dax vor weiteren Erholungsgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag mit weiteren Gewinnen an seine Vortagserholung anknüpfen. Obwohl die US-Notenbank Fed angesichts der hohen Inflation weitere größere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, dürfte der Leitindex nach seinem Rückfall auf ein Tief seit November 2020 nochmals etwas Boden gut machen. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Prozent höher auf 12 721 Punkte.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist der gefallene Ölpreis eine Unterstützung für den Aktienmarkt, ein Fass der US-Sorte WTI kostete zuletzt wieder weniger als 100 Dollar. "Denn ein niedrigerer Ölpreis wird auch die Inflation bremsen. Von daher dürften die Notenbanken den Rückgang des Ölpreises mit Wohlwollen verfolgen", sagte der Experte. Bislang seien am Aktienmarkt aber lediglich Schnäppchenjäger unterwegs. "Den Überzeugungskäufern mangelt es weiterhin an Argumenten."

Aus dem Sitzungsprotokoll der Fed ging die Ansicht vieler Teilnehmer hervor, dass ein erhebliches Risiko einer sich verfestigenden Inflation besteht. An der Wall Street hatte es nach einigem Hin und Her am Ende eher moderate Gewinne gegeben. Dass die europäischen Börsen bei ihrer Erholung etwas mehr Schwung an den Tag legen, sollte nach den vergangenen Monaten aber auch nicht überraschen: Liegt der Dow in diesem Jahr bislang mit knapp 15 Prozent im Minus, hat der Dax mit fast 21 Prozent deutlich mehr eingebüßt. In Europa sind die international spürbaren Konjunktursorgen wegen Gasengpässen noch größer./tih/zb